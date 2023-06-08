الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش في مباراة تحديد المصير بصراع الهبوط

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 5 انتصارات مقابل 12 تعادلا وعشر هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا وجمع 7 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الزمالك وحرس الحدود والتعادل مع المقاولون والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والابتعاد بفارق 7 نقاط عن طلائع الجيش والداخلية لذلك حرصت إدارة الإسماعيلي على تحفيز اللاعبين بقرار مضاعفة المكافآت حتى يبتعد الفريق عن شبح الهبوط.

حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي اختار لاعبا 21 في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعماد حمدي وسيرجي أكا ومحمد مخلوف ومحمد حسن وعمر الساعي وأحمد مدبولي وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي ومحمد الشامي وأبو بكر حمزة الجمل وفراس شواط.

وشهدت القائمة عودة محمد هاشم بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب محمد فوزي للإصابة وعبد الرحمن مجدي لعدم الجاهزية وحمدي النقاز ومحمد بيومي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع وعمر طارق الوحش لأسباب فنية.

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة من ستة انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا ومباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيوني الذي قاد الفريق للفوز على سموحة في الجولة الماضية ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي للوصول للنقطة 32 والتقدم على الداخلية وأسوان في حالة هزيمته امام المقاولون.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده عماد العقاد وإسلام أبو العطا ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.