النيابة تصرح بدفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بأطفيح

صرحت نيابة أطفيح بالجيزه بدفن جثة عامل لقي مصرعه سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة انهيار حفرة عليه في أطفيح.

وبإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين أن عامل خلال التنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

وباخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزه امر بتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.