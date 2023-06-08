الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بأطفيح

تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار

صرحت نيابة أطفيح بالجيزه بدفن جثة عامل لقي مصرعه سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة انهيار حفرة عليه في أطفيح. 

وبإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين أن عامل خلال التنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، 

وباخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزه امر بتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتخاذ الإجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة إهمال 5 سنوات إتخاذ الإجراءات القانونية اجراء اجراء التحريات

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