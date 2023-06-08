أمطار خفيفة إلى متوسطة على الغربية.. وطوارئ لمنع تراكم المياه

تعرضت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لأمطار مع ارتفاع درجة الحرارة، وظهر المطر خفيفا في أغلب الأنحاء، متوسطا على مركزي زفتى وكفر الزيات لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وشهدت مدن محافظة الغربية ارتفاعا درجة حرارة الجو التي اقتربت من 35 درجة في الصباح، بينما تصل لدرجات منخفضة في المساء.

وشهدت محافظة الغربية تقلبات مفاجئة في حالة الطقس تمثلت فى هطول أمطار خفيفة فى حين ظلت درجات الحرارة مرتفعة بعد عاصفة ترابية كانت قد ضربت معظم محافظات الجمهورية قبل عدة أيام، وسط طقس متقلب، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار خفيفة في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت أقل من متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة ارتفاع كبير درجات الحرارة وصلت الحرارة لـ 35 درجة في طنطا العاصمة.

وكلف محافظ الغربية رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه -حال تجمعها- للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، وأكدت غرفة العمليات ان المحافظة على أتم استعداد إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.

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