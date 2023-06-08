الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الغربية.. وطوارئ لمنع تراكم المياه

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية

تعرضت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لأمطار مع ارتفاع درجة الحرارة، وظهر المطر خفيفا في أغلب الأنحاء، متوسطا على مركزي زفتى وكفر الزيات لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وشهدت مدن محافظة الغربية ارتفاعا درجة حرارة الجو التي اقتربت من 35 درجة في الصباح، بينما تصل لدرجات منخفضة في المساء.

وشهدت محافظة الغربية تقلبات مفاجئة في حالة الطقس تمثلت فى هطول أمطار خفيفة فى حين ظلت درجات الحرارة مرتفعة  بعد عاصفة ترابية كانت قد ضربت معظم محافظات الجمهورية قبل عدة أيام، وسط طقس متقلب، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار خفيفة  في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت أقل من متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة ارتفاع كبير درجات الحرارة وصلت الحرارة لـ 35 درجة في طنطا العاصمة.

وكلف محافظ الغربية رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه -حال تجمعها- للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، وأكدت غرفة العمليات ان المحافظة على أتم استعداد إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.

E76FC509-0ABD-461D-B984-81669D1B8EE6
E76FC509-0ABD-461D-B984-81669D1B8EE6
56C81E83-4304-49B8-812B-7E99471B95DC
56C81E83-4304-49B8-812B-7E99471B95DC
8AA2F7D0-01DA-4EB6-89ED-4244626CC70B
8AA2F7D0-01DA-4EB6-89ED-4244626CC70B
5B36C75D-780B-4C91-BA5F-B7B3BA443F75
5B36C75D-780B-4C91-BA5F-B7B3BA443F75
ACD08BC3-2B88-4E27-9C66-05923DC2ABEB
ACD08BC3-2B88-4E27-9C66-05923DC2ABEB
أمطار خفيفة إلي متوسطة وبرق علي الغربية وطوارئ لمنع تراكم مياه الأمطار ارتفاع درجة حرارة أغلب الأنحاء أمطار خفيفة إلى متوسطة تعطيل الحركة المرورية تقلبات الجو مركز كفر الزيات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس زامبيا

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مستشار رئيس غانا للشئون الصحية: استفدنا من تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

مصرع شخصين فى تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالغربية

رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس