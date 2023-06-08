الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل وشاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى بطريق زفتى سنباط

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

شهد طريق سنباط زفتي، التابع لدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية، مصرع طفل وشاب بعد إصابتهما بإصابات بالغة نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة، وتم نقل الجثين إلى مشرحة مستشفى زفتي العام تحت تصرف النيابة.

 

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور مركز شرطة زفتي، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، بطريق  قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة ومباحث مركز زفتي، إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لوفاة تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي نتيجة نزيف بالمخ وكسور ناتجة عن الحادث  وآخر يدعي البيلى بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى زفتي العام.

 

 وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، واستدعاء أهلية والمتوفيين والتصريح بالدفن.

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