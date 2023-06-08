الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: بالحوار الوطنى نتجه نحو شراكة تصيغ مستقبل الوطن

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه في اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حوار وطني في 26 أبريل 2022، كان قرار وتوجه بأنه سيكون هناك بداية للتحديات. 

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أن هناك من جلس في مجلس أمناء مشكل من عدد من تيارات سياسية مختلفة ظل عامًا كاملًا يتناقش، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين فقط تم عقد 24 جلسة من نقاش حقيقي بين قوى سياسية تحدثت في كل شيء، وهذا الكلام تم إذاعته على الهواء في قناة مخصصة لهذا الأمر. 

وأوضح أن الحوار الوطني يعتبر جزء من الإصلاح السياسي، لافتًا إلى أنه قد يكون غير كافي في الوقت الراهن، لكن لا يوجد شيء في السياسة يمكن الضغط عليها لتتم بمنتهى السرعة، لكن أن يجتمع الناس تحت قبة واحدة ويتحدثون ويتجادلون في كل الموضوعات إنما هو تطور مهم جدًا، ويعتبر جزءا من الإصلاح، ودورنا جميعًا أن نشجع عليه حتى نصل إلى نهاية المرحلة، مؤكدًا  أنه بالحوار الوطني نتجه نحو شراكة تصيغ مستقبل الوطن.

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

تفاصيل التحريات الأمنية فى اتهام مدرب كرة بقتل صديقه داخل شقة بعابدين

الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

حلمى النمنم: الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس