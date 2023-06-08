عماد الدين حسين: بالحوار الوطنى نتجه نحو شراكة تصيغ مستقبل الوطن

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه في اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حوار وطني في 26 أبريل 2022، كان قرار وتوجه بأنه سيكون هناك بداية للتحديات.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أن هناك من جلس في مجلس أمناء مشكل من عدد من تيارات سياسية مختلفة ظل عامًا كاملًا يتناقش، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين فقط تم عقد 24 جلسة من نقاش حقيقي بين قوى سياسية تحدثت في كل شيء، وهذا الكلام تم إذاعته على الهواء في قناة مخصصة لهذا الأمر.

وأوضح أن الحوار الوطني يعتبر جزء من الإصلاح السياسي، لافتًا إلى أنه قد يكون غير كافي في الوقت الراهن، لكن لا يوجد شيء في السياسة يمكن الضغط عليها لتتم بمنتهى السرعة، لكن أن يجتمع الناس تحت قبة واحدة ويتحدثون ويتجادلون في كل الموضوعات إنما هو تطور مهم جدًا، ويعتبر جزءا من الإصلاح، ودورنا جميعًا أن نشجع عليه حتى نصل إلى نهاية المرحلة، مؤكدًا أنه بالحوار الوطني نتجه نحو شراكة تصيغ مستقبل الوطن.