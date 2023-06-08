الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلامى: الزمالك يفتح الباب أمام عودة طارق حامد فى الموسم المقبل

طارق حامد
طارق حامد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أن هناك تفكيرًا كبيرًا داخل نادي الزمالك بشأن إمكانية استعادة طارق حامد في الموسم المقبل، حال رحيله عن نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس": "من الوارد عودة طارق حامد في الموسم الجديد وهو لاعب كبير بغض النظر عما أثير عن رحيله".

وأضاف: "الزمالك فتح الباب أمام عودة طارق حامد، وتم الحديث مع وكيله الذي أبلغ مسئولي الزمالك بوجود عدة عروض للاعب في السعودية أيضا، والأولوية هي إكمال مسيرته الاحترافية".

وكان طارق حامد قد انضم لاتحاد جدة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

الزمالك طارق حامد اتحاد جدة السعودي الدورى المصرى الدوري السعودي 2023

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