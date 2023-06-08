تنويع التحالفات.. كيف خلق السيسى شراكة استراتيجية بين مصر والهند خلال بضع سنوات؟

شهدت العلاقات المصرية الهندية على مدار التسع سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، زاخماً من العلاقات ونمواً متسارعاً من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فقد تتمتع البلدين بعلاقات تاريهية متجذرة وقوية على مدار الأعوام الماضية، من خلال حرص البلدين على زيادة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية، بالاضافة الى تعظيم المصالح المشتركة الفرص المتاحة.

نقلة نوعية في العلاقات المصرية الهندية

وفي سياق ذلك، قال الدكتور السيد مكاوى زكى، الخبير فى الشئون الهندية، زميل كلية الدراسات الدولية فى جامعة "جواهر لال نهرو": “نجح الرئيسعبد الفتاح السيسي في إحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الهندية فأعاد للعلاقات دفئها و زخمها الذي تمتعت به في عهد نهرو و عبدالناصر و الذي يعد العهد الذهبي للعلاقات المصرية الهندية في التاريخ المعاصر” .

وأضاف مكاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “بدأ هذا الزخم في اللقاءات الكثيرة التي جمعت الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي و التوافق الكبير بين الزعيمين في نظرتهما للقضايا الدولية محل الإهتمام المشترك و علي سبيل المثال دعوتهما لوقف الحرب في أوكرانيا و حل النزاع بالسبل السلمية و تبني الزعيمان لموقف الحياد من هذه الحرب و تعبيرهما عن معاناة دول الجنوب اقتصاديا و اجتماعيا نتيجة لهذه الحرب”.

حجم التبادل التجاري

وتابع: “نجحت مصر والهند في زيادة حجم التجارة بينهما والتي تعدت حاجز السبع مليارات دولار ومرشحة لتصل ١١ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٤ وأيضا زاد حجم الاستثمارات الهندية في مصر، ليتخطي حاجز الثلاثة مليارات دولار تنفذه أكثر من خمسون شركة هندية تعمل في مصر” .

واستكمل: “نجح الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بحيث أصبح تنمية هذه العلاقات أولوية للقاهرة و نيودلهي و صار مجال التعاون بلا حدود”.

واستطرد: “وقد عكست دعوة الهند للرئيس السيسي ليكون ضيف الشرف الرئيسي في احتفالات عيد الجمهورية الهندية في يناير الماضي حجم التقدير والاحترام الذي توليه الهند لمصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي و سعي القاهرة الدائم للحفاظ علي السلام و الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.