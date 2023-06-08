الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" أكذوبة تقديم سيد قطب لـ نجيب محفوظ

الكاتب الصحفي حلمي
الكاتب الصحفي حلمي النمنم

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ظروف كتابة كتاب "سيد قطب سيرة التحولات"، مشيرًا إلى أنه وجد أن بعد 2011 وعلى مقارب 2012 بدأت موجة أن ناس كثيرة تهرب للإخوان وآخرين يقدمون اعتذارًا للإخوان والذين كانوا يهاجمونهم أيام "عبدالناصر" وكانت معروفة وأسماء كبيرة بمؤسسات قومية قائلًا: "الكاتب شاهد لا بد أن يقدم شهادته وقلت لا بد أن أضع شهادتي عن هذا الرجل".

سيد قطب كتب بعد نجيب محفوظ بـ 14 عامًا

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، “سيد قطب لم يكن شاعرًا ولارومانسيًا ولم يكن قصاصًا وغير صحيح أنه اكتشف نجيب محفوظ، أول كتابته 1934 فسيد قطب، كتب 1948 أي بعد 14 عامًا وكان قد اعترف نقديًا بنجيب محفوظ وهذه مخالفة تاريخية”. 

وتابع، أن مليشيات السوشيال ميديا عندما  تنتقد الإخوان يقولون "يا جماعة هو دا وقته خلونا في السكر والأرز"، ولكن هذا وقته أن تطالب الدولة أن تحل الأزمة وتنتقد الحكومة وكل هذا مشروع واجب ولكن لا ينبغي أن نصل لمرحلة الظلام، لأن الإخوان يجيدون القفز في الظلام.

حلمي النمنم سيد قطب السوشيال ميديا مليشيات السوشيال ميديا عبدالناصر

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