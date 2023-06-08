الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم: وزير الثقافة فى عهد الإخوان حصل على الماجستير خلال 32 سنة

الكاتب الصحفي حلمي
الكاتب الصحفي حلمي النمنم

أكد الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن وزير الثقافة في عهد الإخوان حصل على الماجستير خلال 32 سنة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن  وزارة الثقافة عهدت قامات كبيرة منها ما عهد له الرئيس جمال عبدالناصر بتأسيس وزارة الثقافة وما تبعه بعد ذلك.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعرضت لـ"التلوث الثقافي" بعد فبراير 2011، موضحًا أن المثقفين أول من تصدوا للمشروع الفكري والديني لحسن البنا وجماعته.

وأكد أنه اكتشفت بعد ثورة 30 يونيو طبع 43 كتابا عن الجماعة بدار الكتب والوثائق.

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