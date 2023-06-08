الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: كييف تدرس استهداف منشأة تخزين الوقود النووى فى خاركوف

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن كييف تدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف.


وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، إن: "النظام في كييف -على خلفية إخفاقاته العسكرية- يدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف"، مضيفة" أننا نتلقى تقارير عن أعمال إرهابية أخرى، وأساليب وخطط لا يألفها المكلفون الأوكرانيون".


وأشارت إلى أنه "بسبب إخفاقاتهم العسكرية في المواجهة مع روسيا، يفكر نظام كييف في تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف، ثم اتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية".


وشددت على أن هذا بالطبع هو "سكرة الموت السياسي المحقق لنظام كييف" فقد "أوصلوا أنفسهم إلى حافة الهاوية، ودفعوا بها إلى هذا الطريق المسدود، وليس لديهم ما يكفي من الشجاعة وبقي فقط شن مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية واسعة النطاق".

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