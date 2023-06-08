الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النمنم: الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الثقافية والصحافة القومية

الكاتب الصحفي حلمى
الكاتب الصحفي حلمى النمنم في الشاهد

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الثقافية والصحافة القومية.

 

وأضاف “النمنم”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": “كان هناك اختراق للإعلام ليس في فترة حكم مرسي فقط، وإنما بدء في السبعينيات مع المرشد عمر التلمساني، حينما اختراقوا النخب، ولكن اختراق فترة مرسي للسيطرة علي الوسط، حيث كانوا مثلاً لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة عقد ندوة سنة 2009 لمناقشة حرية التعبير، وفؤجأت أنه في البرنامج هناك عدد من أعضاء الجماعة البارزين مثل عصام العريان”.

 

وتابع: "كان الرأي آنذاك أن يعطوا الفرصة للجماعة للتعبير عن رأيهمن وكانت أري أن ذلك اختراق مباشر للوسط، وفي هذا اللقاء وجهت سؤال للعريان لم يستطيع الإجابة عليه، قولت له لما وقع اغتيال الشهيد الدكتور فرج فودة، لم تصدروا بيان باستنكار العملية حتي الآن، قالي لا طلعنا، ولكن المرشد الهضيبي في هذا الوقت تقريباً أيد العملية لعدم تطبيق الدولة للشريعة، لكن هما لما وصلوا للحكم كان هناك رغبة في التفطيس، والتمويت لأن لديهم مؤسسات بديلة وهذا ما حدث مع المؤسسات الصحفية القومية بتكليف ناس غير أكفاء بالمره نهائياً، وتجاوزوا كل الاعراف المهنية في التعينات واختيار الأشخاص، دي ناس كانت بتفسطس هذه المؤسسات، وده إللى كان حادث في مؤسسات وزارة الثقافة".

مواد متعلقة

بعد تصريحاتها عن "المساكنة".. بسنت النبراوى: بعض الصحفيين يضعون عناوين تجذب المشاهدات

طارق الأدور: نفتقد كل البنود المتعارف عليها عالمياً لتطوير الكرة المصرية

"نصابين".. تامر أمين يعلق على التحذير من التعاقد مع الأندية المصرية

أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا

أحمد عبدالدايم يبرز الملفات التى ستتم مناقشتها بين الرئيس السيسى ونطيره الأنجولى

خالد الشافعى: مصر كان لها دور فعال فى مزيد من التبادل التجارى بين دول "الكوميسا"

صلاح حليمة: قمة "الكوميسا" تشهد تسليم الرئاسة من مصر إلى زامبيا

"الشاهد".. سامح عاشور: عودة تنظيم "الإخوان" مستحيلة

الأكثر قراءة

نسرين أمين بإطلالة هادئة

ضبط شخص يروج لبيع الأسلحة البيضاء من خلال تيك توك

ارتفاع الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-6-2023

حلمى النمنم لـ"الشاهد": أنا أول من استخدم تعبير أخونة مؤسسات الدولة

النمنم: الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الثقافية والصحافة القومية

السفير أحمد حجاج يستعرض أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى أنجولا وموزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس