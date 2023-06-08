النمنم: الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الثقافية والصحافة القومية

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان حاولوا "تفطيس" المؤسسات الثقافية والصحافة القومية.

وأضاف “النمنم”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": “كان هناك اختراق للإعلام ليس في فترة حكم مرسي فقط، وإنما بدء في السبعينيات مع المرشد عمر التلمساني، حينما اختراقوا النخب، ولكن اختراق فترة مرسي للسيطرة علي الوسط، حيث كانوا مثلاً لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة عقد ندوة سنة 2009 لمناقشة حرية التعبير، وفؤجأت أنه في البرنامج هناك عدد من أعضاء الجماعة البارزين مثل عصام العريان”.

وتابع: "كان الرأي آنذاك أن يعطوا الفرصة للجماعة للتعبير عن رأيهمن وكانت أري أن ذلك اختراق مباشر للوسط، وفي هذا اللقاء وجهت سؤال للعريان لم يستطيع الإجابة عليه، قولت له لما وقع اغتيال الشهيد الدكتور فرج فودة، لم تصدروا بيان باستنكار العملية حتي الآن، قالي لا طلعنا، ولكن المرشد الهضيبي في هذا الوقت تقريباً أيد العملية لعدم تطبيق الدولة للشريعة، لكن هما لما وصلوا للحكم كان هناك رغبة في التفطيس، والتمويت لأن لديهم مؤسسات بديلة وهذا ما حدث مع المؤسسات الصحفية القومية بتكليف ناس غير أكفاء بالمره نهائياً، وتجاوزوا كل الاعراف المهنية في التعينات واختيار الأشخاص، دي ناس كانت بتفسطس هذه المؤسسات، وده إللى كان حادث في مؤسسات وزارة الثقافة".