الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم لـ"الشاهد": أنا أول من استخدم تعبير أخونة مؤسسات الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحلمى النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه تم عمل مجموعات كبيرة للدفاع عن حرية الفكر ومدنية الدولة، واجتماعات كثيرة للمثقفين لرفض ووصل جماعة الإخوان للسلطة وأخونة مؤسسات الدولة.

 

وأضاف “النمنم”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أول من استخدم تعبير أخونة مؤسسات الدولة وذلك في ثالث يوم لنجاح محمد مرسي، مشيرًا إلى أن محمد مرسي لم يؤدِ اليمين الدستوري بشكل رسمي، وكونه أداه في ميدن التحرير ليس دستوريا لأنه ليس كل الشعب المصري بميدان التحرير. 

 

العالم كله كان يسأل عن مصير مصر بعد مبارك

وأوضح أن كتاب "حسن البنا الذي لا يعرفه أحد" ، صدر في النصف الثاني من 2011 ، لكنه علم عليه في 2010، لأنه في 2009ن بدأ العالم كله يتساءل مصير مصر بعد حسني مبارك ومن البديل، مؤكدًا أنه بعد وفاة حفيدة كان واضحًا أنه لظروف صحية لن يكمل فمن البديل وكان هناك خيارين في منتهى الصعوبة إما الإسلام السياسي أو التوريث، ومحاصرة الشعب في الخيارين كارثيًا. 

حلمي النمنم جماعة الإخوان أخونة مؤسسات الدولة محمد مرسي اليمين الدستوري مبارك

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