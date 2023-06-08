النمنم: قدمت استقالتى بعد لقاء أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى خلال حكم مرسى

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه قدم استقالته بعد لقاء مع أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى خلا حكم مرسي.

وأضاف “النمنم”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"،:" "كان هناك لقاء عاصف بيني وبين أحمد فهمي رئيس مجلس شورى في فترة الإخوان، وخرجت عقبها وكتبت استقالتي وبعثت رسالة عنيفه، لأن اللقاء كان فيه شكل من أشكال الإهانة، للإعلاميين، وقيادات الصحافة المصرية "كريمة المجتمع الصحفي"، بعد أن كان هناك تقدير كبير للصحفيين في أيام مبارك".

وأضاف: “أحمد فهمي استقبالنا استقبال مهين جداً وجلسنا في غرفة السكرتارية بدون أي تقدير، قولت له ايه البخل ده انت شرقاوي، وبعدين كان رئيس المجلس الأعلى للصحافة في حكم الإخوان جلس يدير الحوار حيث كان لا يعلم أي شئ عن أبجديات العمل الصحفي”.

وتابع: "خرجت كتبت استقالتي في نفس اليوم، وكنت متعمد في كتابتها أنه من المستحيل رفضها وعدم قبولها، وحطيته في منطقة حرجة، أولاً جبت تاريخ هذه الجماعة وأنهم يريدون تخريب هذا البلد، وتدمير المؤسسات".