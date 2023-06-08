ماكرون: سنرسل مساعدات لتلبية حاجات أوكرانيا بعد تفجير السد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده سترسل خلال الساعات المقبلة "مساعدات لتلبية الحاجات العاجلة" لأوكرانيا بعد تفجير سد كاخوفكا جنوب البلاد.

وقال ماكرون على تويتر الأربعاء، عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرض السكان للخطر".

وأضاف: "أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سد كاخوفكا".

وتابع: "في غضون الساعات القليلة القادمة سنرسل مساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة".

وأمس الثلاثاء، وقع تفجير في سد نوفا كاخوفكا، جعل آلاف الأشخاص وعشرات القرى "معرضين لخطر الفيضانات".

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسئولية عن تدمير السد الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وتسبب انهيار السد الثلاثاء، في حدوث فيضانات وعرّض محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية وهي الأكبر في أوروبا للخطر، وهدد إمدادات مياه الشرب.