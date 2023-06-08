أشرف العربى يوضح ماهية "الحوكمة" ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة

أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ماهية "الحوكمة" ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، قائلاً: "إن الحوكمة هي مجموعة من القواعد التي يتم اتباعها وتنفيذها".

وأضاف الدكتور أشرف العربي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن هناك قواعد ومبادي محددة للحوكمة مثل مبدأ الشفافية، مبدأ إتاحة المعلومات، مبدأ المحاسبة، مبدأ المسائلة، لافتاً إلى أن هناك الكثيرين يعتقدون أن الحوكمة مقصورة فقط على الحكومات والقطاع العام.

وأوضح الدكتور أشرف العربي أن دور الحوكمة يكمن في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجيتها في التنمية المستدامة والتي كانت متسقة مع الأهداف الأممية.

كما أشار إلى أن الحوكمة هى فكرة وجود مؤسسات ذات كفاءة، وهى أداة من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نحاول أن نقدم دراسات واستشارات واستشراق وتوقع للأزمة مبنية على الأدلة.

وبين أن الحوكمة تعمل على المتابعة والمراجعة والمحاسبة، لافتًا إلى أن جميع الدراسات أجمعت على أن الحوكمة شرط ضروري لتحقيق التنمية، كما أن الحوكمة ستحقق الأهداف من زيادة درجة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل، وانخفاض البطالة وتقديم خدمة جيدة للمواطن وسهولة وصول الخدمة له.