حلمى النمنم: الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

أكد الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخوفيهم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "فكرة أن مباحث أمن الدولة تصنتت على المثقفين هذا فكر الإخوان حتى يتم تخويف المثقفين والكتاب ولو هذا الكلام صحيح فأكثر ناس لديها فيديوهات وتسجيلات هما الإسلاميين كلهم بلا استثناء".

جماعة الإخوان حاولوا اختراق الصحفيين والإعلاميين

وتابع: "هذه كانت مرحلة التهديدات ثم بدأت مرحلة الاختراق، أن الجماعة متسامحة مع الجميع وأنه لابد من مد الأيدي للتعاون مع الجماعة، فبدأ البعض في تربية الذقن، من المثقفين والإعلاميين، وغيرهم، مثلاً ذهبنا لمقابلة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بوصفه كان مسئولا عن الصحف في هذا الوقت، وبصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة".