خبيرة: التكتلات الإفريقية لعبت دورًا مهمًا بتحقيق الاستقرار والتبادل التجارى

قالت أسماء الحسيني، خبيرة في الشأن الإفريقي، إن بعض التكتلات الإفريقية لعبت دورًا مهمًا في تحقيق بعض الاستقرار في تسهيل عملية التبادل التجاري ورفع التعريفات الجمركية، ووصول السلع بتكلفة أقل.

حلم منطقة التجارة الحرة بإفريقيا حلم يجب أن يتحقق

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلم منطقة التجارة الحرة بإفريقيا حلم يجب أن يتحقق، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية والتكتلات "الكوميسا- ايكواس"، مهمة وعليها مواجهة أوضاع غاية في الصعوبة تطرأ على المشهد كله.

وتابعت، أنه خلال الثلاثة أعوام واجهت القارة الإفريقية آثار جائحة كورونا في ظل ضعف المؤسسات الصحية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في إثيوبيا والآن في السودان.

وأشارت إلى أن الايكواس، التغيرات التي تحدث في مالي وبوركينا فاسو وهناك معضلات جوهرية لتحقيق الاستقرار والاستثمار والقضاء على البطالة والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة وعلى دول القارة أن تعمل على إزالة هذه المعوقات.