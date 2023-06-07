"تحيا مصر" يوزع 450 ألف قطعة ملابس على الطلاب بالمحافظات

قال هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات.

وأضاف هشام خليفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق تحيا مصر، أطلق قافلة الدعم الاجتماعي لرعاية 8 آلاف أسرة في حلايب وشلاتين وأبورماد.

وأوضح مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أنه تم توزيع 450 ألف قطعة ملابس على الطلاب في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، كما تم توزيع أكثر من نصف مليون كرتونة مواد غذائية منذ يناير الماضي حتى الآن على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم الشراكة مع المجتمع الدولي، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ قوافل متعددة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات النائية.

وأكد أن قافلة صندوق تحيا مصر توفر 88 طنًا من المواد الغذائية الجافة، و20 طنًا من الخضروات لأهالي حلايب وشلاتين.