الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص يروج لبيع الأسلحة البيضاء من خلال تيك توك

الأسلحة البيضاء
الأسلحة البيضاء

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" يقوم من خلاله صاحب الحساب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على "هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه".

 

وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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