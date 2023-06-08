ماذا يحتاج الأهلى بعد التقدم الطفيف فى ذهاب نهائى الأبطال؟

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة من العيار الثقيل أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بصعوبة على الوداد البيضاوي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط تسجيل هدفين أو أكثر، حتى يتوج باللقب في النهاية.

وهناك تخوف من جانب جماهير الأهلي، من تحقيق نتيجة سلبية وخسارة اللقب خاصةً أن الفريق حقق تقدمًا طفيفًا في مباراة الذهاب.

ويخشى جمهور الأهلي ذكريات نهائي نسختي 2017 و2018، حيث تعادل ذهابًا في نهائي 2017 مع الوداد بهدف لكل فريق قبل أن يتلقى الخسارة إيابًا في الدار البيضاء بهدف دون رد.

وفي نسخة 2018، فاز ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف على الترجي، قبل أن يسقط في الإياب بثلاثية نظيفة ويخسر اللقب.

وقبل ذلك نجح الأهلي في تحويل النتيجة السلبية ذهابًا إلى انتصار في الإياب وحصد اللقب كما حدث في نهائي 2006 ضد الصفاقسي عندما تعادل ذهابًا في القاهرة بنتيجة 1-1، قبل أن ينتصر في الإياب بهدف أبوتريكة.

وفي نهائي 2012 تعادل ذهابًا مع الترجي في القاهرة بهدف لكل فريق قبل أن يفوز في تونس بهدفين لهدف.