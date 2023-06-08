الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خليجي يشرع في إنهاء حياة حارس عقار ويصيب آخر بالهرم

ارشيفه
ارشيفه

شهدت منطقة الهرم بغرب محافظة الجيزة ، اعتداء شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية على حارس عقار وشرع في قتله طعنا، وأصاب آخر بسلاح أبيض داخل عقار.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "ب ح " حارس عقار، "ع ع " مصابين بطعنات نتيجة تعد بسلاح أبيض وادعاء تعدٍ آخر ومقيمين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحـص وسؤال المصابين أفاد المصاب الأول بأنه يعمل حارس بإحدي العقارات الكائنة بدائرة القسم وأنه أثناء محاولته أخبار شاب يدعى "عبدالله.ح" يحمل جنسية دولة عربية ومقيم بذات العقار محل عمله، بمشكلة في التكييف ملكه "قولتله يا بيه التكييف بينقط" إلا أنه تفاجأ بالمذكور يتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية أمام الشقة محل سكنه.

وأضاف المصاب بأنه أثناء محاولته الهروب تبعه المتهم إلى مدخل العقار وتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته وخلال تدخل المصاب الثاني للدفاع عنه ومحاولة تخليصه من يد المتهم تعدي عليه أيضا بذات السلاح محدثا إصابته وبسؤال المصاب الثاني أيد ما جاء علي لسان الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الهرم الجيزة اعتداء شاب إحدى الدول العربية حارس عقار شرع في قتله

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