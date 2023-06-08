الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نجلاء العسيلى تشيد بملف تطوير التعليم فى عهد الرئيس السيسى

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد إطلاق منظومة تطوير التعليم، حيث تم تطور المؤسسات والأبنية التعليمية التي شملتها مبادرة حياة كريمة، كذلك أطلق الرئيس  مبادرة لحل مشاكل التعليم تحت مسمى "نحو مجتمع مصري يتعلم ويبتكر"، وتم زيادة عدد المدارس، وإنشاء المدارس اليابانية، والتي ستحقق طفرة كبيرة في مستوى التعليم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن أبرز ما شمله التطوير هو تطوير التعليم الفني وتحويله لنظام الجدارات وتدريب المعلمين على منهجية الجدارات وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير عن طريق إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية، فكثيرًا ما طالبنا بتطوير التعليم الفني، وذلك باعتباره القادرعلى توفير فنيين مهرة في مختلف المجالات، وهو ما يحتاجه سوق العمل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي تدخل بقرار مباشر  لحل أزمة عجز عدد المدرسين، حيث أمر بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، وهو ما سيحل أزمة تعاني منها كل مدارس الجمهورية.

و في سياق متصل، أكدت عضو مجلس النواب، أن ذوي الإعاقة حصلوا على امتيازات كبيرة، أهمها الدعم و التمكين و الحماية وزيادة الوعي بقضايا الإعاقة.

و طالبت "العسيلي" الرئيس بالنظر في طلبات الزوجة المعاقة من تمكينها من الحصول على معاش والدها والجمع بين المعاش والراتب مثلها مثل الرجل؛ لأن الدستور لا يفرق بين المرأة و الرجل.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس بسن تشريعات لحفظ حقوق المرأة، وتغليظ عقوبات التحرش والعنف ضد المرأة، و قانون عادل يحفظ حقوق الأطفال للأحوال الشخصية بمثابة استجابة لمطالب الشارع، بالإضافة لتمكين النساء لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات.

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