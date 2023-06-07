فى 5 نقاط.. اتحاد الكرة يرد على تحذيرات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مؤكدًا أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهى حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر.

وأوضح الاتحاد عددًا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كل في نقاطه:

أولًا: إنه طبقا الـtms فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابًا هى 113 ناديًا، والتى تمثل الأقسام الأول والثانى بالكامل إضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا توجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.

ثانيًا: إن الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبًا أجنبيًا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكويين بحجب جوازات السفر على مدار الأربعة أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتمت إعادة جوازات السفر فورًا بعد تدخل الاتحاد.

ثالثًا: لدى الاتحاد المصرى عقود موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020.

رابعًا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودًا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة، فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذى يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب.

ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك اللأخطاء.

خامسًا: الاتحاد المصرى لديه جميع إجراءات التقاضى التى تمنح كل طرف حقه طبقًا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا فى 2022.

ورفض الاتحاد المصرى بشدة واحتج بقوة على البيان الصادر بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهى المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أى ملاحظة.