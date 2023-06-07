بيان رسمى من نادى برشلونة بخصوص انتقال ليونيل ميسى إلى إنتر ميامى

نشر نادي برشلونة بيانًا بخصوص عملية انتقال أسطورته ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلن عن عدم عودته إلى برشلونة الإسباني، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يتمنى نادي برشلونة لكرة القدم لـ ليونيل ميسي الكثير من التوفيق في مرحلته الاحترافية الجديدة".

وأضاف: "في يوم الإثنين الخامس من يونيو، نقل خورخي ميسي، والد وممثل اللاعب، لرئيس النادي، خوان لابورتا، قرار اللاعب بالتوقيع لإنتر ميامي على الرغم من وجود عرض قدمه برشلونة استجابة للإرادة التي عبر عنها النادي واللاعب بعودته إلى الفريق وتمثيل ألوان البلوجرانا مجددًا".

وزاد: "لقد فهم الرئيس لابورتا واحترم القرار الذي اتخذه ميسي بالرغبة في المنافسة في بطولة بمطالب أقل وبعيدًا عن التركيز والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة".

واختتم: "وافق كل من خوان لابورتا وخورخي ميسي أيضًا على العمل معًا للترويج لتكريم كبير من مشجعي برشلونة للاعب كرة القدم الذي كان وسيظل محبوبًا دائمًا من قبل برشلونة".

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "أردت حقًا العودة لبرشلونة، كنت متحمسًا جدًا لأتمكن من العودة، لكن بعد تجربة ما عشته والخروج من النادي الذي مررت به، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى، أن أنتظر لأرى ما سيحدث ويغادر مستقبلي في يدي بالأخير".

وأضاف: "سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين، والحقيقة أنني لم أرغب في تجاوز ذلك، ولا أتولى مسئولية الحصول على شيء له علاقة بكل ذلك".

وتابع: "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى ميامي بنسبة 100%، أفتقد بعض الأشياء لكننا قررنا الاستمرار في الطريق. إذا لم ينجح الأمر في برشلونة، كنت أرغب في مغادرة أوروبا والخروج من دائرة الضوء والتفكير أكثر في عائلتي".

وعن كواليس المفاوضات مع برشلونة، قال: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي وأفكر في نفسي وعائلتي. على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء وإن كل شيء على ما يرام بالنسبة له للعودة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها".