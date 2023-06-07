الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعد ترامب: إدارة بايدن جعلت أمريكا مريضة ومنكسرة

ترامب
ترامب

أدلى متحدث سابق باسم مساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ميامي، فلوريدا، الأربعاء كجزء من تحقيق المحامي الخاص جاك سميث في احتفاظ ترامب بسجلات سرية بعد تركه لمنصبه.

أكد تايلور بودويتش - رئيس الآن لجنة العمل السياسي المتحالفة مع ترامب MAGA، Inc. - أنه مثل أمام محكمة فلوريدا في بيان ينتقد المحققين.

"اليوم، فيما يمكن وصفه فقط بأنه جهد مزيف ومثير للقلق للغاية، لقد أوفيت بالتزام قانوني للإدلاء بشهادتي أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى وأجبت على كل سؤال بصدق".

قال البيان: "لقد أصبحت أمريكا أمة مريضة ومنكسرة - وهو الانحدار الذي قاده جو بايدن والديمقراطيون المتعطشون للسلطة، إن الحاجة باتت اليوم إلى توحيد أمتنا وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أكثر من أي وقت مضى واضح مما هو عليه اليوم".

يدعم حزب Budowich الفائق PAC حملة إعادة انتخاب ترامب. ورفض محاميه ستانلي وودوارد، الذي شوهد معه خارج قاعة المحكمة، الأربعاء، التعليق.

لا تزال العلاقة بين إجراءات فلوريدا الأخيرة وتلك في واشنطن العاصمة غير واضحة، لكن ظهور بودويتش يوم الأربعاء يظهر أن هيئة المحلفين الكبرى لا تزال تنظر في الأدلة.

تم تعيين المستشار الخاص العام الماضي بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في منتجع ترامب مار إيه لاغو، وجمع أكثر من 100 وثيقة بعلامات سرية.

يبحث المدعون أيضًا فيما إذا كانت هناك جهود لعرقلة استعادة السجلات من ترامب، وفقًا لمصادر متعددة قريبة من التحقيق، بعد أشهر من الجدل بين الحكومة الفيدرالية والفريق القانوني لترامب حول الوثائق.

دونالد ترامب هيئة محلفين فيدرالية الرئيس الامريكي احتفاظ ترامب تايلور بودويتش

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