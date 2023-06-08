برلمانية: الرئيس السيسى فُتح فى عهده سقف الأحلام أمام المرأة لتولى أرفع المناصب

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح المرأة في عهده الكثير من المكاسب؛ نتيجة لإيمانه العميق بدور النساء، فوجود المرأة في القضاء خاصة في مجلس الدولة والنيابة العامة كان مفاجأة كبيرة للنساء وهو مكسب كبير للمرأة، كما فتح الرئيس للمرأة سقف الأحلام في شغل أى منصب قيادي، فلأول مرة تكون المرأة محافظ، كما شهد عهد الرئيس السيسي تعيين عدد كبير من النساء في الحكومة سواء وزيرات أو مساعدات وزراء، ونائبات محافظين.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ارتفاع نسب المشاركات في البرلمان، نتيجة للنص الدستورية الذي يشترط تمثيل المرأة بربع البرلمان وهو ما سيقره كذلك قانون الإدارة المحلية وبالتالي فإن انتخابات المحليات القادمة تشهد مشاركة كبيرة من النساء.

ولفتت “الهواري” إلى أن الرئيس وجه بتمكين المرأة اقتصاديا ودعمهن في بدء مشروعاتهن الصغير والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة للنساء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم حقوق النساء في توجيهه بإصدار قوانين تدعم حقوق النساء وتحل الإشكاليات التي تواجههن مثل تجريم للعنف ضد المرأة أو تشديد عقوبات التحرش الجنسي، بالإضافة لتوجيه الرئيس بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد متوازن للأحوال الشخصية لوقف المعاناة التي تواجهها النساء في المحاكم للحصول على حقوقهن بعد الطلاق، وكذلك فإن التوجه الراهن لإصدار قانون مفوضية منع التمييز وهو ما سيحفظ حقوق النساء.

وأكدت “الهواري”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم كذلك محافظات الصعيد بشكل كبير فقد حققت مبادرة حياة كريمة إنجازات كبيرة في تطوير 181 قرية استفادت من المبادرة، كما تم إنشاء بعض المصانع الضخمة في الصعيد، مشيرة إلى أن أبناء الصعيد يدعون الرئيس السيسي بقوة نتيجة للمكتسبات التى تحققت في عهده.

وشددت، عضو مجلس النواب على أهمية أن يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة القادمة على توفير فرص عمل للخريجين، ليكون لديهم مورد رزق وللحفاظ على الأمن الاجتماعي.