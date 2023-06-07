الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ3 زجاجات "مولوتوف".. تفاصيل مقتل شاب على يد نجل عمته في حلوان

المجني عليه
المجني عليه

بينما يجلس "أحمد عادل" مع والدته وشقيقته داخل منزله بمنطقة حلوان، إذا به يفاجأ بابن عمته يلقى زجاجات المولوتوف على منزله، لتشتعل النيران داخل الشقة.

"أحمد" قرر مواجهة المتهم وإيقافه، ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي بتلك الطريقة المأساوية، حيث ألقى عليه نجل عمته زجاجة مولوتوف، أصيب على أثرها بحروق من الدرجة الأولى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام قليلة.

مشاجرة سابقة بين المتهم وشقيقة المجني عليه 

عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا وأثناء جلوس والدة المجني عليه وابنتها في المنزل تفاجأوا، بحضور ابن العم، وبدأ الحديث معهم في أمور الحياة لكن اشتد النقاش بينهما وتطور لمشاجرة على إثرها قام ابن العم بضرب شقيقة المجني عليه واعتدى بالألفاظ الخادشة.

لم يكن أمام والدة المجني عليه غير الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر بالتعدي عليها هي وابنتها، ليبدأ الآخر في الترصد لهما للانتقام وتهديدهم بقتلهم.

حرق المنزل بالكامل وقتل ابن عمته 

استمر ذلك الحال بينهما لفترة طويلة وبدأ الأهالي في التدخل لحل تلك المشكلة لكن بدون جدوى، الأمر الذي جعل المتهم استشاط غضبًا، وذهب لشراء زجاجات المولوتوف لينتقم من والده المجني عليه وأبنتها، وبدأ في إلقاء الزجاجات على المنزل وعندما تدخل المجني عليه قام بإلقاء زجاجة عليه، وتسببت له في حروق خطيرة، وبعد أيام من تلقي العلاج لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

تفاصيل الواقعة 

بداية الواقعة مع تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي تفيد بوفاة "أحمد عادل" 24 عامًا، بعد أيام من نقله للعناية المركزة، إثر إصابته بحروق من الدرجة الأولى على يد نجل عمه في منطقة حلوان بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم ذهب لمنزل عمته، وقابل ابنتها وحاول المزاح معها بصفعها، وعندما رفضت وسبته تدخلت والدتها وشقيقها، فتعدى عليها بالضرب عدة مرات، حتى توجهت برفقة والدتها وحررت محضرا ضده.

وتبين أن الأسرة حاولت عقد جلسات صلح، لكنهم رفضوا، فقرر المتهم الانتقام منهم واشترى 3 زجاجات بنزين، وهاجمهم فألقى زجاجتين على باب الشقة لحرقهم، وتدخل ابن عمته لمنعه فرماه بالزجاجة الأخيرة، حيث أمسكت فيه النيران وأصيب بحروق بنسبة 80% في أنحاء جسده، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حلوان النيران المنزل مولوتوف زجاجات بحروق

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