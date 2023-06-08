مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-6-2023
يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بصفة يومية لأداء الصلاة في مواعيدها المحددة، فحثنا ديننا الحنيف على إقامة الصلاة في مواعيدها فهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويختلف مواعيدها من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-6-2023 .
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-06-07
|4:9 ص
|5:53 ص
|12:54 م
|4:30 م
|7:55 م
|9:27 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأسكندرية
|2023-06-07
|4:9 ص
|5:56 ص
|12:59 م
|4:38 م
|8:2 م
|9:36 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|طنطــا
|2023-06-07
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:55 م
|4:32 م
|7:57 م
|9:31 م
|المنصورة
|2023-06-07
|4:4 ص
|5:50 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:56 م
|9:30 م
|الزقـازيق
|2023-06-07
|4:5 ص
|5:51 ص
|12:53 م
|4:30 م
|7:54 م
|9:28 م
|أسيــوط
|2023-06-07
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:54 م
|4:23 م
|7:48 م
|9:16 م
|سـوهاج
|2023-06-07
|4:21 ص
|6:0 ص
|12:52 م
|4:19 م
|7:44 م
|9:12 م
|بنى سويف
|2023-06-07
|4:13 ص
|5:56 ص
|12:54 م
|4:28 م
|7:53 م
|9:24 م
|المنـيـا
|2023-06-07
|4:19 ص
|6:0 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:52 م
|9:21 م
|قـــنا
|2023-06-07
|4:18 ص
|5:56 ص
|12:48 م
|4:14 م
|7:39 م
|9:6 م
|أســوان
|2023-06-07
|4:25 ص
|6:0 ص
|12:47 م
|4:7 م
|7:34 م
|8:58 م
|مطـروح
|2023-06-07
|4:19 ص
|6:6 ص
|1:10 م
|4:49 م
|8:13 م
|9:48 م
|الغردقـة
|2023-06-07
|4:10 ص
|5:50 ص
|12:43 م
|4:12 م
|7:37 م
|9:5 م
|الخارجـة
|2023-06-07
|4:30 ص
|6:8 ص
|12:58 م
|4:22 م
|7:48 م
|9:14 م
|الإسماعيلية
|2023-06-07
|4:2 ص
|5:48 ص
|12:50 م
|4:27 م
|7:51 م
|9:25 م