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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بصفة يومية لأداء الصلاة في مواعيدها المحددة، فحثنا ديننا الحنيف على إقامة الصلاة في مواعيدها فهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويختلف مواعيدها من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-6-2023 .

مواقيت الصلاة في القاهرة 

 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-06-074:9 ص5:53 ص12:54 م4:30 م7:55 م9:27 م

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينة التاريخ الفجر الشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-06-074:9 ص5:56 ص12:59 م4:38 م8:2 م9:36 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينة التاريخ الفجر الشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
طنطــا2023-06-074:7 ص5:53 ص12:55 م4:32 م7:57 م9:31 م
المنصورة2023-06-074:4 ص5:50 ص12:53 م4:31 م7:56 م9:30 م
الزقـازيق2023-06-074:5 ص5:51 ص12:53 م4:30 م7:54 م9:28 م
أسيــوط2023-06-074:20 ص6:0 ص12:54 م4:23 م7:48 م9:16 م
سـوهاج2023-06-074:21 ص6:0 ص12:52 م4:19 م7:44 م9:12 م
بنى سويف2023-06-074:13 ص5:56 ص12:54 م4:28 م7:53 م9:24 م
المنـيـا2023-06-074:19 ص6:0 ص12:56 م4:27 م7:52 م9:21 م
قـــنا2023-06-074:18 ص5:56 ص12:48 م4:14 م7:39 م9:6 م
أســوان2023-06-074:25 ص6:0 ص12:47 م4:7 م7:34 م8:58 م
مطـروح2023-06-074:19 ص6:6 ص1:10 م4:49 م8:13 م9:48 م
الغردقـة2023-06-074:10 ص5:50 ص12:43 م4:12 م7:37 م9:5 م
الخارجـة2023-06-074:30 ص6:8 ص12:58 م4:22 م7:48 م9:14 م
الإسماعيلية2023-06-074:2 ص5:48 ص12:50 م4:27 م7:51 م9:25 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الصلاة الفجر الظهر العصر العشاء المغرب

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