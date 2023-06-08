مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-6-2023

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بصفة يومية لأداء الصلاة في مواعيدها المحددة، فحثنا ديننا الحنيف على إقامة الصلاة في مواعيدها فهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ، ويختلف مواعيدها من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-6-2023 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2023-06-07 4:9 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:55 م 9:27 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 2023-06-07 4:9 ص 5:56 ص 12:59 م 4:38 م 8:2 م 9:36 م

مواقيت الصلاة في المحافظات