الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود التونى: "الشركة المتحدة" حريصة على تقديم أفكار متنوعة تناسب الجميع

برنامج «مدد»
برنامج «مدد»

تُطلق شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة.

ويمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، كما سيُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد «آل البيت»، وأولياء الله الصالحين.

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج، يعد إحدى ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص على تقديم، كل فنون العمل التليفزيوني، بما يتناسب وأذواق كافة المشاهدين. 

البرنامج من تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويُذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الإعلامي عبدالفتاح مصطفى التليفزيوني المتحدة للخدمات الإعلامية المتنوعة المر المتحدة للخدمات أولياء الله الصالحين أولياء الله

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