هيئة الشراء الموحد توقع مذكرة تفاهم مع "بريستول ماير سكويب" لرفع كفاءة العاملين

اختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم، ممثلة في "مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد وشركة بريستول ماير سكويب بهدف تطوير أداء وكفاءة العاملين في مجال تقييم المستحدثات الصحية"، وتوقيع مذكرة تفاهم بين بورينجر انجلهايم وروش لتحسين الرعاية الصحية لمرضى قصور عضلة القلب في مصر.

كما تم عقد عدة اجتماعات على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني كان على رأسها اجتماع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي.

وعلى مدار اليوم، شهدت الفعاليات عقد عدد من الجلسات النقاشية الهامة ممثلة في عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «الصحة العامة: النظام الصحي الأفريقي الجديد والإجراءات الوقائية الطبية»، والتي شارك فيها عددًا من المسؤولين والخبراء وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق وأستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة، السفيرة ميناتا سيسوما مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أوليف شيزانا ممثل دولة جنوب أفريقيا.

وأكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من أن جائحة كورونا كشفت هشاشة النظام الصحي للقارة الأفريقية، إلا أنها دعمت القارة برؤى جديدة على رأسها ضرورة التعاون بين دول القارة وإيجاد حلول للتحديات الصحية التي تواجهها، خاصة مشكلات نقص الأمصال والزواج المبكر للفتيات والفقر، بالإضافة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لمعالجة نظم الصحة العامة في أفريقيا.

كما عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان «الغسيل الكلوي»، والتي بحثت سبل تعزيز الخدمات الطبية المتعلقة بالغسيل الكلوي في مصر والقارة الأفريقية، كما سلطت الضوء على تزايد معدلات الإصابة بالفشل الكلوي المزمن في دول شمال أفريقيا.

شارك في الجلسة الدكتور هشام السيد، أستاذ الكُلى بطب عين شمس، ورئيس قسم الغسيل الكلوي الدموي بالجمعية الأفريقية لأمراض الكُلى (AFRAN)، الدكتور نيانج عبدو الرئيس المنتخب للجمعية الأفريقية لأمراض الكُلى (AFRAN)، الدكتور محمد هاني حافظ رئيس الجمعية الأفريقية لأمراض الكُلى (AFRAN)، وأستاذ أمراض الكُلى بطب القاهرة.

بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «النهوض بصحة المرأة في أفريقيا: هل تستجيب النظم الصحية الأفريقية للاحتياجات الصحية للمرأة في أفريقيا؟»، بمشاركة نهى سالم رئيسة التحالف من أجل صحة المرأة في إفريقيا (COWHA) وقائدة صحة المرأة العالمية في شركة أورجانون، وأ. محمد فوزي مدير الأعمال الإقليمي لشركة هولوجيك، د. موثوني نتونجيرا قائد النظام الصحي والمدير العام لشركة فيليبس في شرق أفريقيا.

كما شهدت فعاليات اليوم، عقد مؤتمر علم الوراثة تحت عنوان «علم الأورام الجزيئي»، والتي شارك فيها عددًا من الخبراء ممثلين في الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام الفخري بالمعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة، ود. محمد حساني المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي (NCCVH) ) بوزارة الصحة والسكان، ود. نعمات قاسم استشاري الباثولوجيا الاكلينيكية (المناعة - الدم - البيولوجيا الجزيئية) بقسم أورام القصر العيني (نمروك) - كلية الطب - جامعة القاهرة، ود. وسام السيسي أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة.

وناقش الحضور عددًا من الاتجاهات الحديثة في مواجهة أمراض الأورام والسرطانات وكيفية استخدام علم الوراثة كأحد الآليات التي يمكن بها التوصل إلى علاج لتلك الأمراض.

بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات وتشخيص الأمراض والعلاجات المختلفة»، حيث أكد المشاركون على معاناة البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض من محدودية الوصول إلى الأدوية بسعر مناسب، بمشاركة الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما، الدكتور دانيلا مونين، رئيس الشئون الخارجية لـAfrica Health Business ، والدكتور أميت ثاكير، الرئيس التنفيذي لـ Africa Health Business.

بالإضافة إلى جلسة « البحوث الطبية: الصحة البيئية»، بمشاركة المهندسة ليديا عليوة، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، و أ. د. فجر عبد الجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، و أ.د. أشرف شعلان الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث.

وتشهد الفعاليات، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.