رئيس مياه الفيوم يتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتى على رأس الأولويات فى المرحلة الحالية وتحظى باهتمام القيادة السياسية نظراً لكونها تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالريف وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

أوضح النجار أنه جارى متابعة الموقف التنفيذي لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق والتى تجاوزت نسب الأعمال بهما ٨٥٪ للأعمال المدنية، مشيرًا الى حرص الشركة على تنفيذ المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال التنفيذية الجارية فى المواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنيه المقررة .

جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم الأربعاء، بمقر الشركة برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار وبحضور المهندس محمد عطيه استشارى الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة، المهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة، المهندسة عفاف محمد فكرى مدير عام المشروعات، مقاولى الأعمال، ومهندسى الاستشاري بمواقع الأعمال المختلفة