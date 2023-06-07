الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبكي وطه يجريان عملية افتراضية بتقنية الواقع الافتراضي

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تجربة في الواقع الافتراضي، من خلال إجراء عملية افتراضية عبر تقنية (VR) باستخدام النظارات الذكية ثلاثية الأبعاد.

وذلك بجناح هيئة الرعاية الصحية التكنولوجي الذي تشارك به بالمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، حيث تتيح تقنية (VR) التفاعلية إجراء جراحات وعمليات مجسمة بشكل افتراضي، وذلك في إطار ترويج الهيئة لمنشآتها باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي من خلال استعراض منشآتها الصحية وإمكاناتها وتجهيزاتها العالمية، بحيث تتيح تكنولوجيا الواقع الافتراضي إجراء جولة افتراضية للتعرف على منشآت الهيئة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر، وذلك للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية، تحت مظلة العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، كما تتيح تقنية (VR) التفاعلية، إجراء عمليات افتراضية داخل جناح هيئة الرعاية الصحية.

ويشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المزمع استمرار فعالياته حتى 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

المعرض الطبي الأفريقي الثاني صحة إفريقيا التأمين الصحي الشامل الصحة الواقع الافتراض

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