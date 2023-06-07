الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

الدكتور إيمان شاكر
الدكتور إيمان شاكر

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالفعل قد صدرت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من التقلبات الجوية، ستكون ذروتها غدًا الخميس. 

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن حالة التقلبات الجوية بدأت اليوم على مناطق من الصحراء الغربية، نتيجة تأثير منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية يؤثر برياح جنوبية غربية، وهي قادمة من منطقة الصحراء الغربية فتكون محملة بالرمال والأتربة المُثارة.

وأوضحت أن تأثير هذا المنخفض حتى الآن على منطقة الصحراء الغربية يؤثر برياح وأتربة مثارة على هذه المناطق، لافتة إلى أنه خلال الساعات القادمة ستمتد إلى مدن شمال الصعيد وأيضًا جنوب الصعيد، وستؤثر الرياح بانخفاض رؤية على الطرق وخاصة الطرق الصحراوية والطرق السريعة.

وأشارت إلى أنه مع وجود الأتربة ونشاط الرياح، تتواجد الآن بعض السحب الركامية على منطقة الصحراء الغربية، لافتة إلى أن السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، وتكون رعدية في بعض فترات من اليوم، تتجه مع الوقت إلى مناطق شمال وجنوب البلاد وتؤثر بأمطار رعدية على بعض المناطق. 

ولفتت إلى أنه بداية من يوم غدٍ الخميس، سنشهد تقلبات جوية حادة، حيث سيبدأ المنخفض الجوي في التحرك، ويتقدم تدريجيًا نحو الداخل، وسيؤثر على معظم مناطق الجمهورية برياح جنوبية غربية محملة بالأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية على معظم المناطق الداخلية للوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، شمال وجنوب الصعيد، محافظة البحر الأحمر، وأيضًا السواحل الغربية، بالإضافة إلى وجود الأتربة على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والطرق السريعة. 

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الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

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