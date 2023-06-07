بعد تصريحاتها عن "المساكنة".. بسنت النبراوى: بعض الصحفيين يضعون عناوين تجذب المشاهدات

كشفت الفنانة بسنت النبراوي، عن حقيقة موافقتها وتصريحاتها الأخيرة حول "المساكنة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "كنت في برنامج عن المساكنة، وقلت المساكنة حرام شرعًا".

وأضافت: "حرّفوا تصريحات عن المساكنة واللي حصل من الصحفيين عيب، والدين أهم، ولو ربنا كان محلل حاجة زي دي، كان كل واحد حر، وبالتالي مقدرش أحلل، المساكنة ممنوعة ومرفوضة منعًا تامًا".

وقالت إن كلامي واضح بدون أي مجهود وبعض الصحف خدت الموضوع بطريقة خطأ مع قص ولزق، متابعة: "إحنا مسلمين، ومقدرش أحلل حاجة ربنا محرمها".

وتابعت: "لا أعرف سبب الهجوم وتزوير تصريحاتي، ولم أقل إني أوافق على فكرة المساكنة من الأساس، وبعض المواقع الإخبارية تهتم بوضع عناوين تجذب المشاهدات دون التحقق من أصل التصريحات".