الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الوداد

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، بقيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

واجتمع كولر باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بالتعاون مع طارق عبدالعزيز ومحمود حمدي، أخصائيي التأهيل بالفريق.

واستغرق المران البدني قرابة 40 دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق، في مران قوي شهد التركيز على الجوانب البدنية والكرات العرضية والتصويب من مسافات مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها اللاعبون على ثلاثة فرق، وشهدت جانبًا من التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في المغرب.

الاهلى مران الأهلي السويسري مارسيل كولر تدريبات الاهلى

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