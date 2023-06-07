باحث سياسى: تشديد تونس لإجراءات هجرة الأفارقة لا علاقة له بالعنصرية

قال الباحث السياسي، حمزة السعيدي، إن الهجرة غير الشرعية هي ملف خطير ويجب النظر إليه، مؤكدًا أن تونس استقبلت آلاف المهاجرين وكانوا يدرسون في جامعاتها وكذلك آلاف من الأفارقة.

وأضاف السعيدي خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، حول تشديد الإجراءات على المهاجرين القادمين من إفريقيا، ليس عاديًا وليس مبنيا على العنصرية ولكنه دعوة ملحة على واقع فرض نفسه.

يجب معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصفة جماعية

وأشار السعيدي إلى أن الرئيس التونسي استغل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، لطرح ملف الهجرة، لأن نسبة 90% من الأفارقة الوافدين لتونس جعلوا منها نقطة عبور للوصول لإيطاليا وهذا استغلال استراتيجي ويريد أن يقول إن ملف الهجرة غير النظامية ليس على عاتق تونس فقط، ولكن على كل الدول، ومن هنا يجب معالجته بصفة جماعية.