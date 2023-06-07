الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة وست هام يونايتد ضد فيورنتينا فى نهائى دورى المؤتمر الأوروبى

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

كشف الاسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لـ وست هام يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا الإيطالي، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2022/ 2023.

موعد مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فورتونا أرينا، بالعاصمة التشيكية براغ.

وتُنقل مباراة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل وست هام يونايتد أمام فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

أما عن تشكيل وست هام يونايتد أمام فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ألفونسو أريولا

خط الدفاع: كوفال - كيرت زوما - نايف أكرد - إيمرسون بالميري

خط الوسط: سوستشيك - ديكلان رايس - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: جارود بوين، سعيد بنرحمة - ميشيل أنطونيو.

تشكيل فيورنتينا أمام وست هام في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن جهته، كشف إيطاليانو المدير الفني لـ فيورنتينا الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام

ويقود المغربي سفيان أمرابط، تشكيل فيورنتينا لمواجهة وست هام.

وجاء تشكيل فيورنتينا لمواجهة وست هام كالآتي:

في حراسة المرمى: تيراكينو

خط الدفاع: دوملسون - نيكولا ميلنكوفيتش - رانييري - بيراجي

خط الوسط: بونافنتورا - سفيان أمرابط - ماندراجورا

خط الهجوم: جونزاليس - كوامي - لوكا يوفيتش

وكان فريق روما الإيطالي قد تُوج بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، بفوزه على فينورد الهولندي في المباراة النهائية.

ويتأهل الفائز بالمباراة والمتوج باللقب، للمشاركة تلقائيًا الموسم المقبل 2023/ 2024، في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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