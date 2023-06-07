خبير اقتصادى: انخفاض قيمة الجنيه مفيد لبعض القطاعات

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه تحديات كبيرة، منها تحرير سعر الصرف.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حققت طفرة في الصناعة والزراعة وفي أنشطة متعددة.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن أضرار انخفاض الجنيه في بعض الأنشطة مفيد في بعض القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة العملة تجذب مصنعين واستثمارات من الخارج.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن ارتفاع معدلات البترول عالميًا تؤثر على المواطن المصري مثل أي مواطن في العالم، لافتاً إلى أن تقرير البنك الدولي يؤكد أن مسار الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

ولفت إلى أن تقرير البنك الدولي شهادة ثقة لدخول مستثمرين عالميين في السوق المصرية، لافتًا إلى أن هناك شركات عالمية دخلت السوق المصرية لانخفاض قيمة الجنيه وتحسن القدرات الاستثمارية.

وبين أن الدولة المصرية لديها جزء كبير من الملاءة المالية لتسديد قروضها في توقيتها، مؤكدُا أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد مديونياتها الخارجية.