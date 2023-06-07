نشوب حريق كبير بمحيط قاعدة عسكرية ومخازن وقود جنوبى الخرطوم

نشب حريق كبير بمحيط قاعدة عسكرية ومخازن وقود جنوبي الخرطوم، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وكانت قد دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واستمر تحليق الطيران الحربي بالعاصمة الخرطوم، في حين تواصلت عمليات السلب والنهب في أم درمان.

كما أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين في "مجمع اليرموك"، وهو إحدى شركات التصنيع الحربي التابعة للجيش، بجنوب مدينة الخرطوم، وامتدت الاشتباكات إلى "مستودع الشجرة" المجاور والذي يعد ثاني أكبر مستودع بالعاصمة للغاز والمواد البترولية.