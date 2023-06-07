مصطفى بدرة: توقعات بنمو الاقتصاد المصرى 4.7% فى العام المالى المقبل

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير البنك الدولي يؤكد نمو الاقتصاد المصري 4% خلال السنة المالية الحالية.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك شهادة كبيرة من البنك الدولي بأن معدلات الاقتصاد المصري في نمو رغم التحديات، لافتاً إلى أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي القادم.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك الدولي أكد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% هذا العام ، ويزيد إلى 4.7% في العام القادم.

كما أشار إلى أن تقرير البنك الدولي توقع أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمو 2.2% في 2023م.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة أن الحكومة أعلنت تراجع معدل البطالة خلال السنوات العشر الماضية بسبب المشروعات القومية.