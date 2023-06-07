"والكر" يكشف موقفه من قرارات "جوارديولا" ويختار أفضل الأندية الإنجليزية عبر التاريخ

تحدث كيل والكر، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن علاقته بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه يتقبل قراراته الفنية بشأن مشاركته في المباريات من عدمها.

وقال والكر في حواره المطول مع صحيفة "تيليجراف": "إنه مدربي ويجب علي أن أستمع له، كون رأيه صحيح أم لا ليست مسئوليتي، فهو ليس قراري؛ إنه رئيس العمل ويتخذ القرارات بشأن من سيشارك ويجب علي تقبل ذلك، سواء كان صحيحًا أم خطأ".

وأردف: "أنا أقوم بعملي الإضافي في صالة الألعاب الرياضية والتأكد أننا أقدم أدائي على أرض الملعب لأكون جاهزًا، هو لا يقول لي لهذا السبب لم أشركك، لأنك لن تلعب جيدًا، عندما أحصل على الفرصة مجددًا، أحاول فعل ما يجب علي فعله، ولعب كرة قدم جيدة والدفاع بشكل جيد والتفاؤل أنني سأمنحه الثقة للاعتماد علي في المباريات الكبيرة".

وأكمل: "هل أعتقد أن بإمكاني التغلب على أشياء معينة عندما تصبح الأمور صعبة؟ هل يمكنني حفر حذائي في الأرض ثم الاستمرار في الحركة؟ أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك، تلك هي تربيتي وجهتني للمسار الذي أنا فيه الآن؟".

وأصر والكر على أن مباراة نهائي أبطال أوروبا ليست المقياس لما حققه السيتي في السنوات الستة الماضية، ولكنه متقبل ضرورة الفوز بها ليكون من بين الأندية العظيمة، قائلًا: "الفوز بأبطال أوروبا سيساعدنا لندخل ضمن فئة أفضل الأندية الانجليزية عبر التاريخ".

واسترسل: "لن تحقق خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي في ست سنوات إن لم تكن فريق جيد، نعلم أننا فريق جيد ولكن يجب علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا لندخل ضمن الأندية العالمية، نعرف أنها فرصة عظيمة ولدينا فرصة ثانية للفوز باللقب ونحن بحاجة لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها أمام تشيلسي".

في حالة فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا سيكون ثاني الأندية الإنجليزية تحقيقًا للثلاثية "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الانجليزي، دوري أبطال أوروبا" بعد مانشستر يونايتد في 1998-1999، وعلق والكر على ذلك قائلًا: "أعتقد أن هذا الفريق لمانشستر يونايتد، بجانب أرسنال "الذي لا يقهر" في موسم 2003-2004 هما أفضل الأندية الانجليزية عبر التاريخ".

وأنهى تصريحاته: "مافعلناه نحن وليفربول أعتقد أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولكن هم لديهم لقب دوري أبطال أوروبا الذي لا يمكننا القول أنه لدينا، لذا بالنسبة لنا لكي نكون في نزاع بشأن الحديث حول ذلك نحتاج إلى الذهاب والفوز باللقب".