الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد عام على تولى منصبه.. استقالة الرئيس التنفيذي لشبكة cnn

سي ان ان
سي ان ان

قالت الشركة الأم لشبكة الأخبار العالمية المالكة لشبكة cnn، اليوم الأربعاء، إن كريس ليخت استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشبكة.

قال ديفيد زاسلاف ، الرئيس التنفيذي لشركة Warners Bros. Discovery ، الشركة الأم لـ CNN ، للموظفين في مذكرة أرسلت يوم الأربعاء، إن شبكة CNN "ستجري بحثًا واسعًا، داخليًا وخارجيًا، عن قائد جديد". في غضون ذلك ، مؤكداً إن لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص من المديرين التنفيذيين لشبكة سي إن إن ستعمل كقيادة مؤقتة لها.

عينت شركة Warners Bros. Discovery ليخت في منصب الرئيس التنفيذي في فبراير 2022 ، لكنه لم يتولى المنصب حتى مايو 2022 لأنه كان لا يزال ينهي عمله في CBS كمنتج لـ "The Late Show With Stephen Colbert". استقال جيف زوكر، سلف ليخت ، العام الماضي بعد أن تورط في شبهات فساد مع عدد قليل من الموظفين .

في مذكرته الأولى لموظفي CNN، قال ليخت للموظفين إنه صحفي في صميمه عمل أيضًا كمنتج تلفزيوني لبرنامج "Morning Joe" على MSNBC لكنه شعر "بجذب حقيقي للعودة إلى الأخبار في مثل هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ".

وأشاد زاسلاف بليخت أثناء إعلانه رحيله، قائلا إن ليخت "لديه حب عميق للصحافة".

وقال زاسلاف في المذكرة: "لم تكن هذه الوظيفة سهلة على الإطلاق ، خاصة في وقت يشهد اضطرابًا وتحولًا كبيري ، وصب كريس قلبه وروحه فيها"، مردفاً: "لسوء الحظ ، لم تسر الأمور بالطريقة التي كنا نأملها - وفي النهاية يقع هذا علي عاتقي. أتحمل المسؤولية."

يأتي خروج ليخت بعد أيام فقط من مقال نُشر في ذي أتلانتيك صورته على أنه مفرط في الثقة، مهووس بسلفه وسرعان ما فقد ثقة موظفي سي إن إن، بحسب ما أفادت شبكة cbs الأمريكية.

CNN الشركة الأم لشبكة الأخبار العالمية المالكة لشبكة ديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي ليخت زاسلاف

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