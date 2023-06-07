الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء الكشوف الطبية على معاونى النيابة الإدارية الجدد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

انتهت الأمانة العامة للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، من إجراءات الكشوف الطبية لأعضاء النيابة العامة الجدد، تمهيدًا لحلف اليمين القانونية واستلام ومباشرة مهام عملهم.

وحدد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد موعد إجراءات الكشف الطبى لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۳ دفعة ۲۰۱۷، و۲۱۰ لسنة ۲۰۲۳ دفعة ۲۰۱۸.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأنه تم تحديد اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في الثامنة صباحاً لإجراء الكشف الطبي لدفعة 2017، في حين يتم الكشف الطبي أيضًا على دفعة 2018، في نفس اليوم في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بمقر هيئة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة.

أوضح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أنه يتعين على معاوني النيابة الجدد مراعاة الآتي:-

- الحضور شخصى في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

- إحضار (5) صور فوتوغرافية حديثة.

- بطاقة دفع الإلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.

وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أنه لا توجد مواعيد أخرى؛ لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار اليها ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

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