الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رعب فى ولاية هاواى الأمريكية بسبب انفجار بركان "كيلويا"

البركان
البركان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن انفجار بركان كيلويا في ولاية هاواي، بعد بدء ثورانه اليوم الأربعاء، وبعد ساعات فقط من صدور ساعة ثوران البركان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الثوران لوحظ قبل الساعة 4:45 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء عندما اكتشف مرصد بركان هاواي "توهجًا في صور كاميرا الويب لقمة كيلويا". أظهرت تلك الصور أن الثوران بدأ داخل فوهة البركان المسماة "هاليماو".

وأشارت الوكالة إلى أن "صور كاميرا الويب تظهر شروخًا في قاعدة فوهة "هاليماو" تولد تدفقات من الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة، مردفًا: "يقتصر النشاط على فوهة البركان وستتم إعادة تقييم المخاطر مع تقدم الثوران".

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تقول وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن المناطق المأهولة بالسكان مهددة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الثوران في الوقت الحالي "داخل منطقة مغلقة" من حديقة البراكين الوطنية في هاواي، لكن خدمات الطوارئ بالولاية قالت إنه يمكن أن يتسبب في "شلال خفيف للغاية" في المناطق القريبة من بونا وكاو وجنوب كونا عبر ما لا يقل عن الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

تم حث السكان على تقليل تعرضهم والبقاء في الداخل أو ارتداء أقنعة الوجه، حيث إن أكبر مصدر للقلق هو المستويات العالية من الغاز البركاني.

Webcam image of lava in Kilauea crater with rising steam, smoke and ash.

وقالت الهيئة: "يمكن أن تكون لهذا الخطر آثار بعيدة المدى في اتجاه الرياح"، حيث يتم "إطلاق كميات كبيرة من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت بشكل مستمر أثناء ثوران البركان".

وتابعت: "سيساهم ثاني أكسيد الكبريت على وجه التحديد في الضباب الدخاني البركاني، المعروف باسم vog، مما يخلق ضبابًا مرئيًا. وقد لوحظ هذا بالفعل في اتجاه رياح البركان".

كما تشكل الألياف الزجاجية الرقيقة التي تتكون بفعل الغاز أثناء الثوران، والمعروفة باسم شعر بيلي، خطرًا أيضًا.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنفجار بركان كيلويا بركان كيلويا هاواي البركان

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