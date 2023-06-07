الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار



إذا شئت أن تحيا سليمًا من الأذى

وعيشك موفور ، وعِرضُك صيِّن

لسانك لا تذكر به عورة امرئ

فكلك عورات وللناس ألسن

وعينك إن أبدت إليك معايبًا

فصُنها ، وقُل يا عين للناس أعين

وعاشر بمعروف ، وسامح من اعتدى

وفارق ، ولكن بالتي هي أحسن

تلك الأبيات البديعة التي تشي بحالة من السلام والدعوة إلى التسامح الإنساني للإمام الشافعي الذي عشنا مع دراما سيرة حياته على مدى أيام شهر رمضان الماضي وسعدنا بروعة إعداد المسلسل كمنتج درامي إبداعي فريد .. تلك الأبيات كانت تصادف عيون الزائر لمنزل الأديبة النابغة ، والمُفكِّرة العربية " مي زيادة " ، التي جمعت بين أدب العاطفة ، وأدب النفس ، فقد كتبت تلك الأبيات بخط ذهبي وفي برواز ملفت يحوي شِعارها في الحياة وعلقته على حائط في مدخل مسكنها..

وقد تجدد السؤال في السنوات الأخيرة حول هوية الآنسة مي زيادة التي اشتهرت كأديبة كما اشتهرت كظاهرة أدبية واجتماعية ملهمة للكثير من رواد صالونها الأدبي الذي كان يُعقد مساء كل يوم ثلاثاء في منزلها المجاور لمبنى جريدة الأهرام القديم ، فهل الأديبة الآنسة مي لبنانية أم مصرية ؟

وإذا كانت قد عبرت عن هذا التمزق شعرًا , فقد عبرت عنه نثرًا أيضًا كتبت ( ولدت في بلد , وأبي من بلد , وأمي من بلد , وسكني في بلد , وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد , فلأي هذه البلدان أنتمي , وعن أي هذه البلدان أدافع ؟ ) ..

ولعل المنتج الإبداعي والتنويري للرائعة " مي " يثير أهمية مناقشة العلاقة الجدلية بين الإبداع والهوية ، فالمرسل مبدعًا هو من ينتمي إلى ثقافة تشكل أصول خطابه المعرفية ، والمتلقي متذوقًا هو من ينتمي أيضاً إلى ثقافة تحكم أصول تلقيه المعرفية ، والخطاب رسالة بينهما هي شفرة ، تتضمن مجموعة من الرموز التي تحمل إشارات خاصة بثقافة المرسل والمتلقي على السواء ، وهي تمكّن الطرفين معاً من التواصل من خلال تحديد هدف الخطاب ومضمون الرسالة ..

ونحن نتحاور حول أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية على طاولة " الحوار الوطني " لابد يدفعنا الحديث حول حال وواقع الإبداع في بلادنا وكيف يساهم أهل الإبداع في دعم ثقافة الهوية الوطنية ، فالمتلقي لرسالة المبدع أراه كمبدع سلبي وهو يحاول فك رموز الرسائل الإبداعية والتعامل مع مصادرها المعرفية والثقافية واللغوية واللونية والإيقاعية ، بينما المرسل هو في النهاية مبدع إيجابي فاعل ..

ولا شك أن أمر تعزيز الهوية الثقافية هي مهمة ينبغي أن تشارك فيها مؤسسات وقطاعات متعددة ، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم ، الذي يمكنه القيام بدور كبير في مجال تعزيز الهوية الثقافية ، حيث إن التعليم منوط به تربية النشء ، وغرس القيم في عقولهم وقلوبهم منذ سنوات أعمارهم الأولي ، فالتعليم يقوم بدور كبير في مجال دعم قيم الولاء والانتماء ، والتأكيد علي الثوابت القومية ، وبالتالي له دوره الكبير في مجال تشكيل الهوية الثقافية وترسيخ ثوابتها ودعائمها الأساسية لدى فلذات أكبادنا ..

وفي هذا السياق ينبغي التأكيد علي تعزيز التفاعل الإيجابي مع معطيات الثقافات الأخري ، بحيث يقوم هذا التفاعل علي الندية والتأثير المتبادل ، والإفادة من عناصر التميز في ثقافة الآخر بتشابك إيحابي ودون ذوبان ..

وعليه ، فإن الهوية الثقافية هي النواة الحية للشخصية الفردية والجماعية ، والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات والأفعال الأصيلة للفرد والجماعة ، والعنصر المحرك الذي يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع ، مع الاحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية ، التي تحددت بفعل التاريخ الطويل واللغة القومية والسيكولوجية المشتركة وطموح الغد ..

في قول لعباس العقاد " المسلمون والأقباط سواء في تكوين السلالة القومية ـ ولا فرق بين هؤلاء وأولئك في الأصالة والقدم عند الانتساب إلى هذه البلاد ، فوحدة الجنس والأصل أقدم من كل دين " .. بل إن عميد الاحتلال الانجليزي في مصر اللورد كرومر ، قال في كتابه " مصر الحديثة " ان " خبرتي الخاصة بالمصريين تجعلني أقرر أن الفرق الوحيد بين القبطي والمسلم هو أن الأول يعبد الله في كنيسة في حين أن الثاني يعبد الله في مسجد " .. وقد نشر مؤخرًا أن سيدة مصرية تقيم في أستراليا قد أجرت تحاليل قالت أن نتائجها أكدت أنها مماثلة مع مومياوات العصر الصاوي لدرجة وصلت إلى 100% سواء في الملامح والجينات بنسبة تطابق كبيرة مع المصريين القدماء ..

إن الحفاظ على الهوية الثقافية للمواطن المصري والذي عملت قوى الشر منذ أكثر من 80 سنة على تغييرها ، بل ومحوها هو لب عملية التربية بمعناها العام ، حيث تعني التربية ـ في الأساس بنقل ثقافة المجتمع ، أي هويته ، إلى الأجيال الجديدة ، بما في ذلك خصائص النمط الثقافي ، إضافة إلى ذلك فمن المحاور الأساسية للتربية السياسية التقليدية ، وكذلك التربية المدنية ، دعم الهوية أو الانتماء الثقافي ، باعتبارها الشعور بالارتباط بالجماعة السياسية وتمثل أهدافها والفخر بالانتماء لها والإشارة الدائمة إلى هذا الانتماء وبخاصة في لحظات الخطر ، وغرس مفهوم الوطن والولاء له والإخلاص للأمة والتفاني في خدمتها ..

وفي النهاية ، فإن الثقافة الفاعلة القوية هي تلك التي تسيطر على الثقافات الضعيفة ، وإن ما يحدث من استيعاب ثقافة قوية لأخرى ضعيفة يعد أمرًا منطقيًا ، حيث تزداد سيطرة الأولى بما تملكه من معرفة وتكنولوجيا تؤثر في عقول الآخرين ..