الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خطأ شائع يقع فيه الآباء عند إعطاء أطفالهم الأدوية

الأطفال تأخذ الأدوية
الأطفال تأخذ الأدوية

يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي أبدًا على الآباء الإشارة إلى الأدوية على أنها حلوى عند محاولتهم تشجيع أطفالهم على تناول الدواء، حيث يجب الحذر من الأدوية التي يتعامل معها الطفل والتي يمكن أن تجعله عرضه للخطر فيما بعد.

وهذا يمكن أن يكون حل من أجل تناول الدواء، لكن القيام بذلك يمكن أن يعرض الأطفال لخطر الجرعات الزائدة القاتلة في المستقبل.

وفقا لموقع “ذا صن” إذا وضع طفلك يده على الدواء دون إشراف منك، لن يدرك أنه يجب تناوله فقط عندما يكون مريضا وبكميات صغيرة، ويجب أن تعلم طفلك منذ صغره عن الاستخدام الآمن للأدوية وتأكد من الثناء عليه ومكافأته عندما يتبع القواعد لتعزيز السلوك الجيد.

كما شدد ستيف من إحدى شركات الأدوية، على أهمية الاحتفاظ بالأدوية في عبواتها الأصلية، وقال: "الأطفال بطبيعة الحال فضوليون بطبيعتهم ويرون العالم بشكل مختلف، قد يكون هذا أمرًا خطيرًا إذا وضعوا أيديهم على شيء لا ينبغي عليهم فعله، معتقدين أنه لعبة يلعبون بها أو حلوى للأكل".

وأكد الخبراء أنه من بين جميع الأطفال المسجلين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب التسمم فإن 70 % منهم بسبب تناول الأدوية عن طريق الخطأ "حيثما أمكن اشتر فقط الأدوية التي تأتي في عبوات مقاومة للأطفال أو اطلبها، ولا تفرغها أبدًا في عبوات سهلة الفتح، وتذكر أن مواد مقاومة الأطفال لا تعني أن التغليف آمن للأطفال تمامًا، لذلك احتفظ دائمًا بجميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال في مكان مرتفع أو في خزانة مقفلة".

ويجب أيضا توعية الأطفال على أن هذه الأدوية خطيرة ويجب عدم الاقتراب منها، إلا حينما يكون مريضا ويكون بجانب والديه حتى يعطيه الجرعات المخصصة له.

اطفال اباء حلوى أدوية الحذر من الأدوية

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