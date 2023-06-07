الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالحكم": الرئيس السيسى حريص أن تحصل الدول الإفريقية على خدمات جهات التمويل الدولية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي

أوضح السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدول الإفريقية الثلاث؛ أنجولا، زامبيا، موزمبيق، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي أولوية كبيرة لتدعيم وتعزيز العلاقات بين مصر والقارة الإفريقية". 

وأضاف السفير محمد عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن القارة الإفريقية تتبوأ أولوية في السياسة الخارجية المصرية، منذ عام 2014م وحتى الآن، لافتًا إلى أنه بعد غياب 20 عامًا، قبل 2014م عن الساحة الإفريقية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص في كافة زياراته الخارجية، وفي خلال اجتماعات المنظمات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومشاركته في الاجتماعات الدولية مثل مجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، والمنتدى الصيني الإفريقي، وكافة المنتديات الدولية يحرص فيها الرئيس السيسي على الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعوة كافة مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بتقديم القروض والمساعدات الدولية للقارة الإفريقية بشروط ميسرة، أخذًا في الاعتبار بالظروف التي تمر بها القارة الإفريقية.

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