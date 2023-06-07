رئيس مجلس النواب يلتقي فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.

وأكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، على عمق العلاقات “المصرية - الأردنية” على كافة المستويات، خاصة البرلماني منها، مؤكداً على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تتناسب مع تاريخية تلك العلاقات.

وخلال اللقاء، دعا فيصل الفايز إلى عقد قمة اقتصادية عربية تشارك فيها القطاعات الخاصة بالعالم العربي تحقيقاً ودفعاً للتكامل الاقتصادي العربي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

رئيس مجلس النواب يلتقي بفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني

وأكد رئيس مجلس الاعيان الأردني، على أهمية العلاقات المصرية الأردنية العراقية، باعتبارها نواة للتكامل العربي الشامل.

كما ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني الدعم المصري اللامحدود لاستقرار الأردن، مؤكداً على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل إزاء قضية سد النهضة الاثيوبي وصون الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري والعربي.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع مصر والأردن، خاصة على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وإقليمياً أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتنسيق المصري - الأردني حيال قضية العرب الأولي القضية الفلسطينية والدفع نحو حل عادل ودائم لها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا لتعزيز آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون العربي - العربي.

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