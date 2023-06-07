الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"جبالى" يبحث مع رئيس وزراء الأردن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء،  بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني. 

وفي مُستهل اللقاء، أعرب "الخصاونة" عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على كل الأصعدة.

واستعرض رئيس الوزراء الأردني، مجالات التعاون "المصرية - الأردنية" مُشيراً إلى دورية انعقاد اللجان العليا الدائمة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد "الخصاونة" بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عُمرانية شاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والطرق، كما تطرق رئيس الوزراء الأردني إلى تنسيق الرؤى المصرية الأردنية المُشتركة حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وجدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر الراسخ بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن على كل الأصعدة والمستويات لمواجهة التحديات المُشتركة وإيجاد حلول للقضايا الاقليمية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، آليات التعاون البرلماني المصري - الأردني، والتي تشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى تدشين مجلسي النواب المصري والأردني للجنة الأخوة البرلمانية المصرية- الأردنية لتكون قناة مُهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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