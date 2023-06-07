الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: غرامة كلاكس السيارات توجد بالقانون وليست أمرًا جديدًا

غرامة مرورية
غرامة مرورية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه سيتم فرض غرامة مرورية على كلاكس السيارات، وعقوبة هذا الفعل موجودة في القانون وليس أمرا جديدا، وذلك حفاظاً على الأمن العام.

 الغرامات المرورية 

وأكد اللواء مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المخالفات يتم ضبطها عن طريق أمناء الشرطة والضباط ولكن ليس لها علاقة بالرادار الرقمي.

 التقنيات الرقمية المرورية

وتابع: "الرادار يرصد 3 أنواع من المخالفات وهي التحدث في المحمول، عدم استخدام حزام الأمان، السرعة الدائمة".

واستطرد: "لقطة مخالفة حزام الأمان ليست بشرية بل إلكترونية، خاصة وأن الرادار عالي التقنية ويفرق بين لون الملابس الذي يرتديها السائق وبين الحزام، ولكن في حال أراد المواطن التظلم فيستطيع عمل ذلك".

مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق كلاكس السيارات صدى البلد الغرامات المرورية صالة التحرير

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